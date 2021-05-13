本土疫情急速升溫，人心惶惶，藝文團體生計也深受影響。文化部宣布，至6月8日起，藝文場館及藝文場館皆須提升防疫措施，針對表演團隊票房損失部分，文化部也將另訂辦法提供適度補償。文化部長李永得表示，藝文產業因此次疫情目前損失粗估6億，針對6月8日前受影響票房，預定明(14)天公布補償措施，5月17日可提出申請。

文化部長李永得表示，藝文產業因此次疫情目前損失粗估6億，針對6月8日前受影響票房，預定明(14)天公布補償措施，5月17日可提出申請。（王寶兒攝）

李永得表示，文化部正在研擬一個特別的專案紓困辦法，非常了解從前天開始，第2級防疫措施對藝文團隊表演產生很大的衝擊。針對藝文界人士如郎祖筠、卓義峰認為政府打擊藝文團體，他表示，非常可以理解表演團隊受衝擊的心情，「但是我也希望拜託所有藝文團隊了解，現在防疫仍是最高指導原則，所以補償我們一定會做到。」

此次補償措施與去年紓困1.0、2.0方案不同。李永得解釋，紓困3.0是整個行政院的政策，文化部會配合。此次至6月8號的紓困補助，是因為疫情防疫的關係，要採取梅花座或停辦活動所影響到的票房收入，這部份會斟酌補償，這是文化部設置的專案紓困措施，非一般性的，剛剛提到的3.0是要配合行政院政策大家一起推動。

李永得表示，目前補助紓困方向就是票房的損失和投入成本，因為類型不同，需特別針對國內表演團隊、流行音樂、國片，研擬不同因應措施，「因為表演團隊大多是取消、流行音樂大多數是延期，國片可能是繼續上演，但因為採取梅花座限制人流，所以各個不同類別有不同方式，所以我們有一些不同的補償標準。」

(中時 )