台股12日盤中驚跌1,417點，隨後拉升至只下跌680點，到底是哪些主力券商逢低敲進？據統計，台灣摩根士丹利證券12日受託買超41.65億元最多，其次為元大證券受託買超36.02億元；至於受託賣超前二大券商則為摩根大通及凱基證券，各賣超47.42億及46.71億元。

台股12日爆歷史天量重挫，主力到底是哪些券商？以及又是哪些券商趁亂中大賣？據統計，12日受託買超10億以上的券商，除了上述前二高券商外，接下來還有元富買超26.49億元、花旗環球24.07億元、永豐金證券19.72億元、統一證18.36億元、玉山證券18.32億元、港商麥格理16.79億元、華南永昌證券14.6億元，以及香港上海匯豐近1億元。

至於受託賣超10億元以上的券商，除了上述二家都逾46～47億元之外，美林30.84億元、富邦證券17.03億元、法銀巴黎16.72億元、台灣匯立證券15.45億元以及港商法國興業10.2億元。

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