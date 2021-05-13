昨日台灣疫情驚爆本土確診16人，創單日新高，讓無數台灣人提心吊膽；台灣民意基金會董事長游盈隆今認為，防疫指揮官，不分中央與地方，最怕的是「慢郎中」與「急驚風」這兩種，因為，慢郎中誤事，急驚風壞事，兩者都不可取。

游盈隆今在臉書指出，新北市長侯友宜一句「該封城就會封城」，不知嚇倒多少人。封城，很容易喚醒人們對去年武漢封城的恐怖回憶，侯市長真有必要這麼說嗎？他說，防疫視同作戰，牽涉到的是千萬生靈塗炭的頭等大事，「慢郎中」與「急驚風」兩者都不可取。

他指出，過去近一年半，台灣政治過程上出現一種罕見景象就是，人民高度信任政府，尤其在防疫事務上，幾乎是一個口令，一個動作。但這有好有壞。好的是，當政府表現良好，人民與政府一條心，其利斷金，也可趨吉避凶；壞的是，當政府表現荒腔走板，人民依然死心塌地相信政府，一眛順從，那正是獨裁的溫床。

他說，昨天早上，衛福部長陳時中在立院備詢表示「疫情嚴峻，近日可能升到第三級警戒」，台股盤中重挫超過1400點，創下新歷史紀錄。下午兩點，在疫情指揮中心記者會宣佈，單日本土確診病例16人，創歷史新高，一時之間台灣社會人心惶惶，大賣場湧現人潮，大肆蒐購民生用品。

他指出，民間聲望很高的新北市長侯友宜再加碼一句，「社區感染爆發無法控制的時候，該封該超前部署該做就做」，聽到這「三該政策」而不驚嚇的人恐怕少之又少。

他說，敏銳的政治觀察家會感覺到，近來中央與地方政府並不是太和諧，在若干政策或具體作為上意見紛歧，敢批評蔡政府防疫相關作為的聲音越來越多，其中就以侯友宜這一句「該封該超前部署該做就做」最經典，彷彿要宣佈新北市獨立一樣。但人們該問的是，這是中央的問題，還是地方的問題？還是中央與地方都有問題？

(中時 )