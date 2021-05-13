【LIVE直播】萬華茶室爆本土確診喊關！ 柯文哲親自主持記者會

國內疫情升溫，衛福部長陳時中昨說，地方政府可透過合法藥商向衛福部申請，即可自購國際疫苗，遭台北市長柯文哲砲轟「不負責任」。柯今再開嗆，強調他主張中央統一購買、分配，而非縣市政府自行求生，且每個縣市有錢程度、疫苗價格都不同，感嘆「這事情不是這樣幹的。」

隨著本土疫情升溫，疫苗接種速度自然加快，但國人普遍對AZ疫苗抱持懷疑，國民黨立委陳玉珍今早質詢時詢問陳時中時，若地方政府能採購、經費也夠，是否可自行購買國際疫苗。陳則回，需要透過有執照藥商做輸入許可，並向指揮中心申請，只要合法合規定就可以這樣做。

柯文哲今再批評，「我跟你講齁，我還是主張中央統一購買、統一分配，不是讓每個縣市政府自己去求生，這是不對的」，認為疫情都已持續超過一年，如今才突然鬆口要地方政府自行購買，重申此行為是不負責任的作法。

柯強調，疫苗這件事，還是交由中央統籌統發比較好，否則每個縣市政府狀況不同，有的縣政府比較有錢，有些則不然，且每個疫苗價格也不一樣，「這事情不是這樣幹的，我還是主張中央統籌處理。

(中時 )