國內新冠肺炎疫情日漸嚴峻，新北市長侯友宜於本(5)月12日至110年6月8日止，宣布新北市轄內十類特定行業暫停營業，蘆洲警方為防範疫情發生破口，特地於今(14)日安排臨檢勤務，針對轄內公共場所及營業場所加強稽查，防止有業者未配合規定產生破口。

今(14)日中央防疫指揮中心又再度公布新增單日29例，其中萬華群聚案中茶室配侍女子及客人為大宗，為此警方不敢大意，針對轄內視聽歌唱、舞廳、舞場、酒吧、特種咖啡茶室、三溫暖、夜店、電子遊藝場及資訊休閒等十類特定行業均已要求配合暫停營業，蘆洲警方除遵照市府指示已要求轄區業者暫停營業外，更派員全面動員查察，呼籲業者與市府並肩作戰，全力防堵疫情擴散，若發現業者違反公告且拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰。

蘆洲分局呼籲，提醒民眾防疫期間落實勤洗手、戴口罩等良好個人衛生習慣，於外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離；疫情嚴峻當下，配合中央流行疫情指揮中心宣導之各項措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

(中時 )