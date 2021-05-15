雲林縣政府宣布進入「準3級防疫」，並針對西螺鎮果菜市場加強防疫。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善針對疫情嚴峻，15日召開縣府團隊防疫會議，決議縣內夜市、古坑鄉綠色隧道市集、北港鎮牛墟停止營業，並前往西螺鎮果菜市場稽查防疫情況，強調雲林許多蔬果運往台北拍賣，人與貨物流動密切，目前北部疫情嚴重，有必要進入「準3級防疫」。

張麗善表示，雲林縣目前雖尚未發生本土案例亦無社區感染跡象，惟因台北第1果菜批發與果菜運銷公司就在熱區萬華，雲林是這些場域主要果菜供應地，加上鄰近縣市已傳出確診案例，為防止防疫破口造成縣內社區感染，決議即日起至本月28日防疫再升級。

雲林縣防疫再升級內容包括休閒娛樂場所（10大行業）關閉；宗教祭祀場所全面停止進香遶境，宮廟、教會落實實聯制與社交距離；中小學仍然停止對外開放；呼籲縣民盡量減少不必要的移動及聚會；轄內夜市、古坑綠色隧道、牛墟等市集停止營業；加強查察西螺果菜市場人車物的防疫措施是否落實，並加派人力嚴格執法。

另外，加強非法外勞的防疫宣導，鼓勵身體不適即就醫篩檢，一切配合中央流行疫情指揮中心外勞防疫原則辦理；鼓勵符合公費疫苗施打對象盡速施打；各級社團活動暫緩舉辦避免人群流動風險；公祭及喪宅場合加強防疫宣導，強制配戴口罩；各鄉鎮村里長加強宣導民眾出門到公共場所務必配戴口罩；工業區出入人員複雜，嚴格執行防疫工作。

北港鎮公所原本規畫北港牛墟本月照常營業，但配合縣府政策即日起休市，北港鎮長蕭永義表示，北港牛墟每3天1市，為開放式空間，加上前年底重新啟用後場地比之前大1倍，人群不會像以往那麼密集，因此攤商與民眾都希望正常營運，不過面對疫情持續嚴峻，只能先休市再靜觀其變。

(中時 )