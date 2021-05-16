台灣疫情爆發，全民進入防疫警戒狀態。國民黨主席江啟臣今天呼籲，國際社會應該盡力協助臺灣取得足夠的新冠疫苗，協助臺灣渡過此波的疫情衝擊，「幫助台灣就是幫助全世界」。江也喊話中國大陸應該停止對台灣不必要的政治與軍事動作。江啟臣也認為，因應疫情升溫，應該由行政院長蘇貞昌接手防疫指揮官，調度各部會。

江啟臣表示，台灣是全球重要的政治與經濟伙伴，更是全球晶圓代工與電子關鍵零組件的重要生產基地，台灣疫情關係到全球的電子產品供應鏈穩定。 國際社會應該盡力協助台灣取得足夠的新冠疫苗，協助台灣渡過此波的疫情衝擊，渡過國產疫苗七月底出爐前至少兩個半月的疫苗空窗期，幫助台灣，就是幫助全世界。

江啟臣也呼籲中國大陸，台灣疫情嚴峻，兩岸需要更多的「善意螺旋」。在這個階段，中國大陸應該停止對台灣不必要的政治與軍事動作，為兩岸人民的信任以及未來交流的恢復，奠定良好的基石。

對於蔡政府，江啟臣認為，中央政府、地方政府以及醫療院所應該建立「伙伴關係」，中央政府應該統籌「防疫政策規劃」、「疫苗取得」、「企業防疫協助」、「就業與企業的輔助」、「民生經濟平穩」、「協助醫療院所相關物資，防範醫療體系的崩潰」等各項政策研擬及制定，「抗疫是團隊作戰，而不是英雄主義。」

江啟臣表示，地方政府應該視各地方疫情的發展，規劃縣市的防疫作為，以及防範疫情在社區進一步擴大，並且橫向聯繫周邊縣市政府建立「聯合作戰」的策略，以有效控制疫情，避免擴大傳染區域。

江啟臣說，面對未知的疫情發展，政府機關應該積極準備，妥善規劃各項補助與救助措施，務必做為全民以及企業最堅實的後盾，協助企業，特別是服務業以及廣大的受薪階級渡過此次難關。

江啟臣強調，只要是合理的、必要的紓困計畫、補助，在野黨也會支持，但是我們也要提醒民進黨政府，全球的疫情恐怕不會在短時間內結束，政府對於紓困補助，必須有更長遠的分階段規劃，以免後續無以為繼。

江啟臣指出，很多學者專家過去都有對新冠疫情提出示警，但是幾乎未受到相關單位的重視，現在應該是中央放下偏見、虛心聽取各界意見的時候了。尤其許多專家建議，中央疫情指揮中心應該調整組織架構，分為三組：疫情、醫療，與疫苗，讓衛福部長陳時中能專心防疫。指揮中心應該要升級，分層專責，交由蘇貞昌接手指揮官，他協調跨部會事宜。

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(中時 )