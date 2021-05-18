韓媒報導台灣面臨新冠疫情反撲。

美國總統拜登昨（17）日宣布，將額外釋出2,000萬劑新冠疫苗到海外，我駐美代表蕭美琴表示，正在「進洽爭取」疫苗，路透社今（18）日引述消息人士報導，美國政府事實上已經在幫助台灣，介入和製造商協調，加快疫苗交貨速度。

台灣新冠疫情嚴峻，施打公費新冠疫苗的人潮湧現，甚至面臨疫苗短缺問題，美國總統拜登昨日宣布，6月底前將釋出2,000萬劑疫苗到海外，協助正在對抗疫情的國家，這批疫苗包含輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，我駐美代表蕭美琴隨後也表示，已經向美方表達爭取這波疫苗的意願。

路透社報導，隨著台灣本土病例激增，台灣政府正在動員外交使團，尋求加快新冠疫苗交付，其中一名消息人士透露，美國政府已經在幫助台灣和製造商協調，加快疫苗交貨速度。

另一名消息人士則指出，台灣在德國的外交官也正在和德國生技公司BioNTech洽談，不過BioNTech拒絕對洽談的進展發表評論。

路透社指出，過去一周台灣新增超過700例本土病例，迫使首都台北實施新的防疫措施，也讓過去一年多來因為疫情控制得當、而能維持正常生活的台灣人震驚。

報導附帶說明台灣的疫苗接種狀況，指出2,300萬人口中疫苗接種率不到1%，至今也只收到約30萬劑AZ疫苗，而且很快將用罄。

台灣目前一共向國際洽購2,000萬劑疫苗，包括向阿斯特捷利康（AstraZeneca）直購1,000萬劑AZ疫苗、向莫德納（Moderna）購買505萬劑，另外也從COVAX平台分配476萬劑，COVAX疫苗中102萬劑為AZ疫苗，不過礙於全球疫苗短缺，交付台灣的時程與數量也受到影響，和世界衛生組織（WHO）共同運作COVAX疫苗分配計畫的全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）昨日表示，預期台灣最慢6月底前就能獲得所分配的AZ新冠疫苗。

(中時新聞網)