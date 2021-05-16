即起至防疫警戒恢復二級前，貳樓餐飲推外帶自取全品項全面5折，也造成線上系統爆單。（貳樓提供）

突如其來的第三級疫情警戒造成民眾恐慌，餐飲業者鼓勵民眾「不要來！」全面鼓勵外帶，甚至下殺5折極低折扣，引來消費者爆訂一波。

成立14年的美式連鎖餐廳「貳樓」，祭出業界罕見的「外帶5折」極低優惠，呼籲大家待在家裡不要來內用，直到台灣防疫級數恢復到第二級為止。不過消息一出，便引來大批消費者線上訂餐，一度造成in line點餐系統當機，「貳樓」也緊急暫停線上訂餐自取，待系統修復再開放，預計明天下午恢復訂餐。

消費者紛紛在品牌臉書下留言，但更多的是鼓勵店家的善意，如：「辛苦你們了，不要這樣扼殺貳樓店家的善意，晚點再訂，疫情過去再吃也可以，大家互相體諒，不要搶跟風一波，人潮擁擠誰能得到好？」、「支持疫情過後吃原價，我不必打折，我驕傲！」、「現場人員辛苦了、雖然我在師大店從8點多等到12點多迎來的是平板當機的噩耗、不過還是覺得現場的員工要頂著被客人包圍的壓力很辛苦，加油。」

(中時 )