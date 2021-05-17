國內新冠肺炎疫情迅速轉趨嚴峻，台灣期貨市場作為證券市場的避險交易管道，將與證交所共同維持台灣股市期市穩定運作。期交所已通知各期貨商做好風險控管作業，並請期貨商轉知交易人注意帳戶保證金情形，預作準備。

期交所表示，為維護交易正常運作，已啟動異地辦公，另也有居家辦公配套方案，今天期貨市場台股相關商品將如期於8點45分開盤，請交易人務必做好風險控管。

期交所將加強監控期貨市場相關訊息及盤中行情波動，在此全國防疫的非常時期，請各位交易人共同維持期貨市場安定及秩序。

(時報資訊)