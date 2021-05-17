復華投信17日表示，反映本土疫情升溫，台股近周明顯回檔，跌幅多於國際股市；復華投信國內股票部副總沈萬鈞表示，預期本周大盤指數可能因疫情變動測試底部，並在年線與半年線間震盪整理，由於目前疫情仍持續升高，台股能否止跌或重啟漲勢，得先觀察新增確診人數是否出現轉折向下。

就產業面觀察，沈萬鈞認為，首當其衝為非生活必需品的內需服務類股，但服務業及內需股占台股權值不到三成，以外銷、全球需求為主的科技及傳產成長股，則因外需市場持續回溫，較不受影響。

沈萬鈞指出，本土疫情對台股屬短期干擾因素，並非結構性利空；回顧過去一年疫情爆發的負面消息雖對國際股市帶來波動，但時間拉長來看，都是逢低承接績優個股的良好機會，持續看好5G、IoT、資料中心、高速運算、半導體等產業發展及相關供應鏈成長趨勢，或可逢低分批布局台股基金掌握類股投資機會。

(工商 )