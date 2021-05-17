北北桃連日確診案例飆新高，因應員工與顧客安全，包括桃園遠百、中壢SOGO等均發佈縮短營業時間，而購物中心包括台茂、大江亦跟進營業時間縮短，提前於八點半閉店。

台茂指出，因應防疫升級將自明天18日起至31日為期二周縮短營業時間，營業時間調整為上午延後開店11:30起，晚上則是20:30提前二小時閉店。

台茂同時指出，將強化外送美食服務，與雙外送平台合作Uber Eats、Foodpanda合作，嚴選27家餐飲專櫃上線，提供超過200種各國美食料理。各餐廳外帶都享有9折起的優惠。

而中壢大江購物中心則宣佈自今日起至28日縮短營業時間，營業時間調整為上午11點至晚上8點30分提前閉店。

至於臨近桃園的林口三井outlet則已自今日起縮短營業時間，將從5月17日起至6月8日，為期三個星期營業時間縮短，以顧及員工上下班安全、分流工作，營業時間自中午12點起至晚上8點閉店。

(工商 )