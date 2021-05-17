《國際社會》疫情升溫 星港旅遊泡泡再度延後 17:402021/05/17 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡和香港周一宣布，兩地將再度延後啟動航空旅遊泡泡計畫的日期。 這個旅遊泡泡最初計畫於2020年11月啟動，但在經過多次推遲後，原本預計於5月26日啟動。 新加坡交通部發布聲明表示，有鑑於近來無關連性的社區感染病例數增加，新加坡已無法達到啟動旅遊泡泡的標準。 香港政府則發布聲明表示，將於6月13日或之前宣布進一步的新訊息。 《國際社會》亞洲14天新冠確診急增600萬 醫療系統緊繃快破表 疫情延燒 時碩原訂19、20日參加法說會延後 (時報資訊) #旅遊泡泡 #延後 #聲明 #新加坡 #國際社會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 北市審雙子星案環評差點流會 14:362021/05/17 政治 疫情升溫 台南宣布2021國際龍舟錦標賽停辦 17:412021/05/17 生活 《類股》疫情再升溫 觀光股指探半年低點 11:432021/05/17 財經 《韓股》亞洲疫情升溫 KOSPI走低 12:342021/05/17 財經 《台北股市》疫情降溫前 台股年線至半年線震盪 15:582021/05/17 財經 《國際金融》憂通膨＋疫情 歐股早盤小跌 17:402021/05/17 財經 疫情升溫 慈濟醫院明起暫緩預約施打疫苗 16:352021/05/17 生活 疫情升溫 台北國賓大飯店高規抗疫 10:032021/05/17 生活 疫情升溫 財經部會啟動異地辦公、記者會改線上 15:102021/05/17 財經 因疫情升溫 又有一張保單停賣 11:252021/05/17 財經 東協台商論壇 延後辦理 04:102021/05/17 財經要聞 財經熱門新聞 直播中／國安基金是否進場？財政部線上最新說明 - 財經 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 台股恐爆新警訊 郭恭克：逃得比別人慢 就要留下收拾殘局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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