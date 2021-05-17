新加坡和香港周一宣布，兩地將再度延後啟動航空旅遊泡泡計畫的日期。

這個旅遊泡泡最初計畫於2020年11月啟動，但在經過多次推遲後，原本預計於5月26日啟動。

新加坡交通部發布聲明表示，有鑑於近來無關連性的社區感染病例數增加，新加坡已無法達到啟動旅遊泡泡的標準。

香港政府則發布聲明表示，將於6月13日或之前宣布進一步的新訊息。

(時報資訊)