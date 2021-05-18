疫情嚴峻，傳出台北市和平醫院檢疫站醫護訂不到餐點及受到外送員不合理對待。西門町知名港式飲茶餐廳金獅樓因應疫情，開始推出便當外送，女老闆得知心疼醫護人員，18日中午特別親自與廚師送二十份金獅樓特色椒鹽排骨配XO炒蘿蔔糕便當至和平醫院，感謝醫護這些日子的付出，並希望社會大眾能共體時艱渡過疫情。

新冠肺炎疫情止不住，鄰近萬華區的和平醫院，日前爆出收治兩名確診患者。在地社團發起「送便當給醫護」活動，展現國難當前力挺第一線醫療人員的信心。不料卻有一名外送員，把和平醫院醫護叫的便當隨便放在路邊地上，讓醫護人員難過到想哭，「我就問，我們醫護人員到底有多髒？」

醫護把照片分享至臉書社團「我是萬華人」，原PO表示，忙了一整天沒吃東西，叫外送時告訴外送員「可以請你放在醫院門口的平台上嗎？我們再去拿」，外送員反回「現在沒人敢送和平醫院」，然後就把餐點放在醫院側門靠近馬路的人行道。

「對不起我就問，我們醫護人員到底有多髒？可以不要這樣嗎？真的覺得想哭。」原PO心情激動，認為外送員的舉動太傷人，今天又沒有當面接觸，放在某個地方不行嗎？至少人與人之間的尊重也該有吧。

許多網友譴責該名外送員行徑，紛紛留言安慰醫護人員，向她們加油打氣，「辛苦了，我有送水到和平，用行動力挺妳們」、「我們萬華人很感謝妳們，堅守崗位」、「謝謝妳們的辛苦，無私保護大家。個人素質不同，我相信絕大多數人都是由衷感謝妳們的」。

(中時 )