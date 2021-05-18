盛弘集團旗下、熔噴不織布敏成(4431)今宣佈，完成兩條國產熔噴產線的改良升級，預計6月中旬運往美國德州休士頓，並依循先前進軍菲律賓與在地夥伴的合作模式，與德州台資口罩廠合組一條龍式個人防護設備(PPE)生產線，正式進軍美國市場。

敏成表示，以雙主軸搶攻美國口罩商機，首先，鎖定美國零售業龍頭Walmart、大型連鎖賣場Costco、藥妝連鎖通路CVS及連鎖藥局Walgreens等大型通路，主攻一般醫療口罩長期需求。

另一方面，看好後疫情時代的商標授權市場，目標瞄準MLB、NBA、NFL、NHL、MLS等美國職業體育聯賽的商標授權口罩商機，可望為敏成跨足美國市場的代表作。

盛弘集團執行長楊弘仁表示，新冠疫情改變了大眾的生活與消費習慣，口罩將成為生活的必要配備之一。隨著美國已達成過半數成年人接種新冠疫苗，可望於今年底前逐步恢復正常經濟生活，球賽及演唱會等大型活動也將陸續開放讓民眾參與，屆時周邊商品的市場將逐步回溫。

(中時 )