在美國拋出全球15％最低企業稅的方案後，法國、德國、義大利與日本已紛紛表態支持，7大工業國（G7）財長會議最快下周五就可達成共識，此舉將有助於拜登政府在國內推動稅改。

為了促進全球達成共識，美國財政部上周就拋出全球15％以上的最低企業稅提案，遠低於拜登政府規畫的21％美國企業海外獲利稅，以及28％的美國國內企業稅。

美國副財政部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）周一在接受路透社專訪時透露，「拜登政府提議全球15％的最低企業稅一案，將獲得G7其他工業國的強烈支持，如此一來將有助於強化在美國國會推動企業稅的立法。」

他表示：「我的感覺是大家會看到未來在G7內部一面倒對此案的支持。6月4到5日在倫敦舉行的G7財長會議上可能就會看到這些支持的聲音。」

艾迪耶摩是在法國、德國、義大利與日本相繼對美國的提案表態支持後，做出上述評論。

不過，英國的態度則有所保留。英國首相強生的發言人周一指出，「對於就大型數位企業課稅一事達成國際協議是需優先處理的議題，我們也樂見美國再次保證願意就方案達成共識。但重要的是，任何的協議必需確保在英國的數位企業必需按照其經濟活動繳稅。」

美國全球最低企業稅率的提案將是周五G7財長初步線上會議的主要議題。

2017年川普政府與國會共和黨將企業稅率調降到21％，並對企業海外課徵最低10.5％的稅率。 艾迪耶摩同樣參與經濟合作暨發展組織（OECD）的稅制談判，他表示，國際社會對15％最低企業稅廣泛的支持，將有助於政府在國會推動調高企業稅的支持。

OECD的稅制談判代表原本就規畫在今年夏季就大綱達成協議。艾迪耶摩指出，今年7月在義大利威尼斯舉行的G20財長會議時，全球最低稅制一案將會獲得廣泛的共識，但由於由諸多的技術面細節需要協商，因此最終協議可能需等到10月底的G20峰會才會敲定。

(工商 )