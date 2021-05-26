新北市刑警大隊1名隊員昨（25）日先傳出 COVID-19快篩陽性，經擴大快篩再檢出同隊3人陽性反應，均送PCR檢測，其中1人今（26）日上午確診，其餘2人陰性；確診隊員與樹林分局偵查隊服務的胞兄同住，其兄經快篩也呈陽性，正等候PCR檢驗結果。刑大與樹林分局已針對廳舍擴大清消，並實施分流及居家辦公。
刑大1名隊員5月21日身體不適向主管請假，24日返回工作崗位前仍持續出現不適，經安排該員快篩，確認為陽性；而後該隊全隊及辦案密切接觸同仁共58人接受快篩，其中3人結果為陽性；3人其中1人的同住兄長為樹林分局偵查隊隊員，亦於昨日安排快篩，結果為陽性，遂緊急安排同小隊3員接受快篩，初篩均為陰性。
刑大表示，最初快篩陽性的同仁PCR結果尚未出爐，後續同隊3名同仁1人確診，其餘陰性，樹林分局偵查佐亦在等候檢驗結果。經調查，刑大染疫同仁於病發前曾多次協助前往協尋染疫失聯者，研判可能於過程中遭傳染。
新北市警局表示，以上快篩陰性人員均已休假返家進行自我健康管理，避免與他人接觸。
新北市警察局長黃宗仁表示，對於員警因為查緝確診失聯者而染疫，感到萬般不捨，警局這裡一定會給予最大的協助與支持，並希望所有同仁在這非常時期能優先保護自己的安全，因為大家都是維護社會安全最重要的基石。
(中時 )
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