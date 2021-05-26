艾成親送便當挺醫護人員 心疼護士全副武裝疲憊樣

連日確診破百暴增，全國進入三級警戒 ，試圖阻擋疫情蔓延，全台民眾人心惶惶之餘，困境中，見台灣最美麗風景，藝人艾成日前親送便當到醫院，力挺醫護人員，見護士全副武裝疲憊模樣超不捨。艾成向全台民眾及醫護人員喊話「環境可以輸，但我們的心不能被打倒」。

艾成不捨醫護人員辛勞，親自送愛心便當到醫院。（照片/游定剛 拍攝）

艾成表示，日前有位善心人士，體恤醫護人員辛勞，主動打電話到店裡，自掏腰包買20個便當，並請他們外送到醫院去。艾成憶起當天開車送便當到醫院門口時，醫護人員立即上前驅趕，他立刻表示，送便當來給醫護人員的，對方臉上立刻露出感激之情，立即引導他停車，隨後見到護理人員全副武裝來拿便當，臉上充滿感謝神情，並表達感謝之意。艾成更透露，看到護理師的神情，是非常疲累和緊張，雖沒走進醫院裡，但可從她的臉上得知，裡面的情況有多緊張了，也相信她們現在根本沒心情想要吃什麼。

艾成挺醫護人員，親送便當盡自己微薄之力。（照片/游定剛 拍攝）

全球疫情肆虐一年多未平，艾成提及家鄉馬來西亞情況更嚴重、早已封城，姐姐和弟弟做美容、美髮也停工，雖台灣情況每天比例（確診）這麼高，但至少我們還活著，還可以去送便當。艾成坦言，自去年初疫情爆發後，手上兩家分店已虧兩百萬，一百塊的海南雞飯拯救店裡生意，今年不知會虧到什麼程度，目前兩家店，若持續每月兩家店都各虧五、六十萬，一個月就賠百萬以上，疫情未趨緩，不排除兩家店都要先休息（歇業）。

艾成坦言，疫情爆再次爆發，若疫情未趨緩，不排除會將2店歇業。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)