台北市警察局26日表示，市內昨日計有146名確診失聯者，經循線追查，截至中午12時止，警方已尋獲123人，轉至其他轄區19名，失聯待查者目前為4人。

北市警方指出，中央流行疫情指揮中心隨時傳送「失聯者協尋名單」，警方全力配合台北市府防疫工作，透過監視器及探訪追查失聯者，至中午為止已陸續找回123人，並已通報衛生局做後續安置。

警方表示雖然疫情升級，但已要求同仁在查找時，務必做好防備裝備，全力協尋，並與衛生局建立聯繫窗口平台，加速通報效率、提升協尋效能。

(中時 )