新竹市長林智堅（中）也親自親自關心疫調進度。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市目前累積確診個案14人，疫調中心找足跡如同作戰，但確診者不時就有隱匿足跡、不說實話者，讓疫調中心忙於比對足跡，還好新竹市刑大已派出幹員支援，疫調中心是如虎添翼，確診者只能乖乖脫去謊言大衣，目前已有3人因隱匿足跡而遭罰。

新竹市政府指出，竹市今年累積的14例中，已對其中3名隱匿疫情個案各祭30萬罰鍰，包含桃園金沙酒店部分的案2349、案3440，以及彰化帶小組上摩鐵的案5443，3案都有隱匿疫情狀況，最後被搓破謊言，掌握足跡真相。

這些都是仰賴新竹市成立的專業疫調小組，成員和時間賽跑，還要考量人性，透過科學方法、交叉比對驗證、跨局處甚至跨縣市合作，以辦案嚴謹態度進行疫調，守護國人健康。

市長林智堅表示，疫調必須掌握黃金時間、和病毒賽跑，也唯有更快速掌握確診者的足跡，才能夠匡列居家隔離的人數，並作環境的消毒，有效阻斷傳播鏈。

而足跡疫調最困難在於個案對於當天去了什麼地方的記憶總是不夠明確，或是因去的場所不想被曝光而隱匿，也因此需要警方加入，透過監視器與通聯記錄比對，能幫助疫調資訊確認。

此外，「瘟疫，是人性的舞台。」在一次次個案調查過程中，發現調查時間緊迫但力求正確，市府因而增加疫調小組成員，盼能守下疫情。

疫調小組從原先的衛生局人員、到後來警方，接著有社會處、教育處、民政處等跨局處人才，人數更從原先4人擴展至現在15人，分為兩班制，每天跟時間賽跑。

疫調小組成員之一的市刑大副大隊長胡竣凱說，足跡作業最困難的在時間緊迫，最多只有1天時間，再者是確診者染病非自願，總有難言之隱，基於人性、保護自己等種種理由，難免會造成一時隱瞞。

他指出，疫調往往還得需要偵訊技巧，甚至是「心理戰」，包括察覺到確診者的難言之隱，透過監視器比對、足跡時間比對等佐證資料，再透過道德勸說，讓確診者願意透露。

以案3440為例，最初疫調小組僅掌握酒店足跡、少數接觸者，但他依經驗判斷，去酒店足跡不應如此單純，也不可能無人陪伴，透過抽絲剝繭，反覆引導個案，才如「擠牙膏」般找出酒店以外足跡、甚至掌握關鍵「人與人的連結」，才進一步匡列足跡、接觸者，成功阻擋病源進一步滲透社區。

林智堅也再次呼籲，防疫關鍵時刻，疫調應如實說明足跡，不要成為防疫上的破口，違者將依法重罰，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，違者可開罰6萬至30萬元罰鍰。

(中時 )