苗栗電子廠群聚感染連環爆，陳時中親召記者會說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，國內今新增511名本土確診案例，其中476例正式個案、35例校正回歸個案；今新增38例死亡，改寫之前的21死，創下單日新高。

今日新增本土個案以新北市229例居多，其次為台北市144例、苗栗縣66例、桃園市16例、基隆市13例、彰化縣11例、台中市9例、新竹縣7例、屏東縣4例，另南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及台南市各1例。

中央流行疫情指揮中心連日來公布的本土確診個案數未明顯下降，苗栗更爆出電子廠員工群聚感染，指揮官陳時中苦口婆心呼籲民眾盡量別出門，甚至連端午節都最好別返鄉過節，也別去菜市場買菜。

根據台北市針對傳統市場建置的「即時影像監視系統」，幾個市場仍出現不少人潮，雖然都有戴好口罩，但畢竟人多腹地又狹窄，根本無法維持社交距離，防疫破口風險大增。

最新疫情發展，陳時中召開記者會說明。

(中時新聞網)