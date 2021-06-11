高端疫苗宣布解盲成功，食藥署後續將採中和抗體效價作為替代保護力指標，要求中和抗體效價不得低於AZ疫苗。藍委魯明哲今天質疑，先前說高端疫苗與莫德納疫苗是攣生兄弟，為何挑最弱的比較？衛福部長陳時中說，因為這是國內現在有辦法做的，現在有人接種AZ疫苗，之前打第一劑就開始做相關研究。

魯明哲質疑，先前宣傳國產疫苗是莫德納疫苗的攣生兄弟，中和抗體效價卻和AZ疫苗相比，如同看起來要端出大菜，以為要和五星級餐廳比較，結果確和旁邊的快炒店相比，且交給專家學者認定，台灣恐創下世界先例。

魯明哲進一步質問，若要以中和抗體為標準，應和高端一樣都用重組蛋白，也還沒上市的Novavax相比，其中和抗體濃度為3900，莫德納有800、嬌生214、輝瑞157，怎麼會找濃度僅136的AZ疫苗比較？

衛福部長陳時中說，輝瑞的抗體濃度為157，國產疫苗會比這個高，但中和抗體的橋接性要由專家認定。

另外，魯明哲還說，衛福部報告提到，據國際臨床實驗顯示mRNA疫苗才能安全、有效處理病毒株快速變異，上選如莫德納與輝瑞，國內技術都是重組蛋白，開發期程較長，不易應付突變的新冠肺炎，但現在變種病毒層出不窮，高端疫苗讓人擔心。

陳時中坦言，國產疫苗的保護力還要觀察；未來mRNA製造也是重要的事情，去年還沒有這個能力，今天中研院有相關開發的實驗性能力，準備跟國外談代工。

藍委吳怡玎也問到，Novavax的抗體效價是高端的5、6倍以上，若高端疫苗沒有做三期試驗，人們真的難以相信保護力能和中和抗體效價成正比。陳時中說，近來有相關研究發現，中和抗體跟保護力有正相關；這半年來相關研究變多，相信科學家與審查委員可替大家做比較好的判斷，確認兩者關聯性。