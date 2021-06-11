陳時中真的很會當差，行政院長蘇貞昌說這個衛福部長和指揮官做得好不是沒有道理。因為放眼蔡政府，還真沒有人能像陳時中一樣「厲害」的人選。高端二期解盲了，問題才開始。要繼續做三期試驗，還是直接施打？

當初放了3+11破口造成現在一發不可收拾的局面，累積上萬人確診還有300多條人命，責任都還沒釐清；過去一年半也沒有積極搶購疫苗，所以現在只能把希望寄託在二期試驗剛剛解盲成功的國產疫苗上，畢竟國際捐贈有限也緩不濟急。現在高端解盲了，陳時中精神來了，然而國人對國產疫苗普遍沒有信心。

高端二期解盲的稍早，陳時中還證實了AZ疫苗的原廠曾經找過台灣談代工生產疫苗，但因為對方希望至少代工3億劑，而我方只想代工1億劑，怕壓力太過沉重所以拒絕。不過這個壓力，不知道跟現在我們苦等不到疫苗的壓力，和現在這麼多確診人數和死亡人數的壓力相比，哪個是大部分國人比較願意承受的？

陳時中日前在立法院備詢時還說，現在國際間的疫苗數量吃緊，他自己也真的非常急，每天晚上睡到一半還會嚇醒；或許應該接著問他，「你還睡得著喔？」今天換了任何一個人坐在那個位子上，面對台灣現在的處境，連睡都睡不著了，怎麼還有機會睡著再驚醒？

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