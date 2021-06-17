新新聞雜誌獨家報導，德國BNT原廠高層大爆疫苗談判秘辛，指出「其實BNT不想跟郭台銘談！」BNT不想跟郭台銘談下去的原因有二：一是擔心郭台銘太過政治性，覺得沒有安全感；二是郭台銘會透過媒體、民意和投資人來施壓，談判風格過於強勢。

這兩個理由，徹頭徹尾是台灣網軍帶風向的說詞，可笑至極！

新冠疫苗開發和貿易，固然涉及緊急使用授權和一大堆WHO和政府職能的議題，但是，德國人在商言商，守法守紀，哪來的政治考量？再說，堂堂德國大藥廠豈會擔心郭台銘太過政治性，沒有安全感？就算郭台銘懂得「說大人則藐之」，誰沒有安全感，應該是郭而非德國藥廠。

郭台銘會透過媒體、民意和投資人來施壓，談判風格過於強勢？德國總理梅克爾的談判風格不強勢？梅克爾連川普都不放在眼裡了，驕傲的德國人豈會擔心台灣買家談判風格太強勢？還擔心買家透過媒體、民意和投資人來施壓？何況，500萬劑疫苗不過是BNT預期營銷的九牛一毛，投資人哪來的德國時間來施壓？

說穿了，這篇獨家報導的「核心意義」，就在於假冒外國人的說詞，徹底將郭台銘排擠在外，鼓吹由德國BNT、上海復星公司、裕利公司和衛福部重組談判模式，簽署4方合約。

矛盾的是，報導中提及，第二次採購BNT破局，關鍵是因為衛福部長陳時中大搞兩面手法，英文新聞稿寫「台灣」，但在中文新聞稿寫「我國」，BNT認為陳時中沒有誠信，專搞小動作。如今，衛福部仍然是所謂4方合約中的一方，誰能保證陳時中不再耍小動作和兩面手法？

看來，蔡政府視郭台銘如芒刺在背，必要去之而後快。就不知道綠色執政團隊能否推出一個沒有政治性、談判風格懦弱，也不會透過媒體、民意、投資人來施壓，讓談判對手安全感滿滿的人，來與德國BNT交涉一番？

我若是老郭，且疫苗在手，管他三七二十一，明天貨櫃裝箱，國際媒體記者隨行，直飛桃園機場，全數捐獻。難不成，塔台不讓降落？難不成，F16起飛擊落500萬劑疫苗？難不成，衛福部寧可眼睜睜看著疫情失控，卻無視天上掉下來的500萬劑疫苗，全數銷毀？

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