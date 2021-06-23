羅智強譏諷台灣靠美日捐助疫苗，是「疫苗乞丐」，言論引發爭議，連日遭到綠營圍攻。羅智強回擊，「疫苗乞丐」一詞，踩痛了綠色蟑螂的玻璃心，也揭穿了蔡英文的國王新衣。

柯文哲則說，美國贈台疫苗，還是感謝。神回一句：「我當你小弟，你好歹給一點安家費，是應該的。」綠營立委不爽，回嗆柯市長是中國的小弟。

美國捐疫苗予台灣，算是給小弟安家費嗎？按江湖規矩或是黑幫電影情節，老大給小弟安家費，不是要小弟頂罪入獄，就是要小弟殺人越貨，犧牲賤命。台海風雲詭譎，但願250萬劑疫苗不是美國給台灣的安家費。

美日若是基於戰略考量捐贈疫苗予台，咱無須自我調侃為「疫苗乞丐」；但是，若是咱們的駐外人員，主動請求他國捐贈疫苗，且請求的對象還是波羅地海三小國之一 、人口不足300萬，人均所得還略少於台灣的立陶宛時，那咱們還真是「不顧國家尊嚴」地，自甘墮落為「疫苗乞丐」了。乞丐也者，一窮二白，餐風露宿，被迫沿街乞討。只是，從未見過像台灣這般有錢的乞丐！

目前捐贈疫苗給咱們的國家，過往咱們也曾接濟過他們，結過緣，有來有往，即使沿街扥缽，也在情理，何不改稱「化緣疫苗」？可是，既是化緣，那麼，改革開放路上台商做出大貢獻的中國大陸，若要回饋疫苗，咱們似乎也沒理由拒人於千里之外啊！

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