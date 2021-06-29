高端疫苗在2周前向衛福部食藥署申請緊急使用授權（EUA），但食藥署長吳秀梅昨（29）日表示，高端尚有重要技術性資料未補齊，已要求補件，原訂7月初的審查最快在7月底進行。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，「7月，不打國產疫苗了！」

黃暐瀚今在臉書表示，其實早在6月21日，當蔡總統接受電視專訪時說：「7月施打國產疫苗只是目標」之後，7月打國產疫苗這件事，就已經知道是沒有了，加上食藥署長吳秀梅昨說，因為高端缺少相關技術性資料，需實驗室重做數據，恐要等到7月底才能審查EUA，也就是說「7月底供應第一波國產疫苗」的目標確定破局。

根據《美麗島電子報》的民調顯示，儘管沒有三期試驗，甚至沒有依照美國審查疫苗的公開標準（具名投票＋全程直播），台灣依舊有大約10%的民眾願意施打國產疫苗。

黃暐瀚認為，這個數字可以說「高」，可是「都不照標準，還敢打？真的愛台灣ㄟ」；但也可以說「低」，他指出，照總統的支持度與基本盤，若只剩10%，代表有至少20%，甚至30%的支持者，也不認同現在國產疫苗的「闖關態勢」。

黃暐瀚指出，所以總統直接調整，先上電視說不打，再有一堆國際期待國產疫苗的訊息，最後由食藥署出面拍板，7月底才審EUA，直接為7月底施打國產疫苗解套；而隨著國際疫苗陸續進到台灣的數量增多，台灣民眾施打國產疫苗的「比例」也就會跟著降低，黃暐瀚說，未來怎麼發展還不知道，但總之，7月打國產疫苗的「夢」，確定是夢碎了。