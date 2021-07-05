疫情加上台灣出現史上首次股東會大延期，讓外資不想等？金管會5日公布6月外資淨匯出19.15億美元，是近六年同期較大的淨匯出金額，外資加計陸資累計淨匯入金額6月底降為2194.65億美元，但上半年陸外資仍是匯入109.2億美元，是史上上半年第七大淨匯入金額。

陸資到6月底累計淨匯入金額4432萬美元，較5月底增加63萬美元，對資金動能影響不大。

今年上半年外資呈現三個月淨匯入資金，即1月、4月及5月，三個月是淨匯出，也就是2月、3月及6月，但2月及3月都是極微小的金額，都不到新台幣百億元，6月算是今年比較大額的淨匯出。

由於台灣新冠肺炎疫情在5月中轉為嚴峻，加上金管會在5月20日宣布1931家股東會延後到7月及8月舉行，外資在6月即出現較明顯的淨匯出情況。

據金管會統計，外資上半年買進上市股票總金額約新台幣11兆2024億元，賣出上市股票總金額約新台幣11兆5871.8億元，累計賣超上市股票約新台幣3847.82億元。

而在上櫃股票部分，上半年外資買進上櫃股票約新台幣1兆4693.6億元，賣出上櫃股票總金額約新台幣1兆4673.03億元，累計是買超上櫃股票約新台幣20.57億元。