美國科技股走揚，那斯達克指數創新高，費城半導體漲0.42%，台積電ADR漲0.17%，台積電(2330)今股價止跌回升，開高走高，早盤達592元，漲14元、漲幅2.42%，貢獻台股指數逾百點，台積電回到季線關卡，也帶動台股開高走高，盤中大漲200點以上。

台積電積極衝刺先進製程技術，5奈米製程今年營收比重將約2成，3奈米製程預計明年下半年量產，因應客戶對先進製程強勁需求，台積電決定擴大投資，未來3年將投資1000億美元。

美系外資憂心台積電毛利率表現恐受影響，並調降台積電目標價。外資連2個交易日共賣超3萬7658張，近期股價走弱。台積電22日股價收在578元，近2個交易日股價跌25元。

不過，另有外資持續看好半導體產業景氣，並對台積電營運展望依然樂觀。加上美股那斯達克指數收盤創新高，台積電今天股價止跌回升，早盤開高走高，目前漲14元至592元，並貢獻大盤指數約118點。

上周五一家美系外資降評台積電，導致台積電股價21日下挫3.3%並跌落600元大關；但另一家美系外資力挺，維持原目標價780元不變，並指出，每當台積電推新製程時，市場總會浮出對營運擔憂，但事後證明，台積電動能愈來愈強，3奈米製程也不會例外，看好台積電毛利率未來幾年保持在50%出頭水準。