國民黨「戰神」北市議員羅智強日前怒揭，因鴻海創辦人郭台銘要買疫苗，導致蔡英文總統甘願當「超前乞丐」去向日、美、台積電乞求疫苗，羅23日再指，蔡英文21日聞後大暴怒，要御駕親征，並下府、院、黨、媒傾巢圍剿羅智強，「我也甘之如飴！」

「蔡英文震怒，總統府621大地震！」羅智強說，有位還在政府工作的朋友22日向他爆料，他批蔡英文是「超前乞丐」，狠狠踩中蔡英文痛腳，蔡怒到要御駕親征羅智強，整個民進黨也大爆炸。

羅智強說，行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷相繼出手，立委民代、側翼蟑螂傾巢而出，同一時間血滴子齊出、奮勇爭先，搶殺羅智強來向蔡英文表功。

他指出，但也有綠營人士不以為然，認為對在野黨民代的言論應雅量包容，總統大動肝火、跳上火線、親自坐鎮，還動員偌大的執政團隊、國家機器圍毆一個在野黨民代，搞成六大派圍攻光明頂的陣仗，有失胸襟格局。

「『疫苗乞丐』揭穿了蔡英文的國王新衣！」羅智強說，他可理解蔡為何暴怒跳腳，但民進黨爭相打小強沒關係，只要能讓全民打疫苗，執政者的狼牙棒全來，他也甘之如飴，「民進黨全黨打小強，小強促全民打疫苗！」