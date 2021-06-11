全國三級警戒延長至6月28日後，何時能解除三級警戒？疫情指揮中心指揮官陳時中今天接受立委質詢時坦言，目前來說還沒有達到解除三級的條件；立委追問，如果全國疫苗施打率達6成、確診數也降至一定程度，是否可解除三級？陳時中說「當然是可以」。

但由於指揮中心目前規劃最快今年10月才能讓6成民眾接種完第一劑疫苗，因此，這是否意味要等到今年10月才能解封？陳時中說，「我不做這樣的臆測」，但如果社區真的控制住，也不見得要等到那時候。

隨著疫情未見顯著趨緩，全國疫情警戒第3級已二度延長至6月28日。民進黨立委林俊憲今質詢陳時中就詢問，台灣何時能解除三級警戒？陳時中說，「目前來說還沒有那樣的條件」。

林俊憲追問，解除三級是否有明確的標準或數字？陳時中說，各國都不會訂定解除的標準，一般來說都會拉得比較長，因為當防疫緊繃到一定情況後，若一時放鬆就會出現反彈。

由於指揮中心日前對外表示，預計在今年10月份會讓6成的國人都打完第一劑疫苗，因此林俊憲特別詢問，如果6成民眾接種疫苗，是否意味國內就能達成群體免疫？屆時，是否就可以解除三級警戒？

陳時中表示，只要有6成民眾接種第一劑疫苗，就不容易再形成社區傳播，「如果施打率有達到6成，染疫確診數降到一定程度，當然是可以解除三級警戒。」

這是否意味三級警戒最快到十月才可望解除？陳時中說，「我不做這樣的臆測」，但如果社區真的控制住，也不見得要等到那時候。

林俊憲直言，若真是如此，可以預見三級警戒還必須維持好幾個月。陳時中說，目前的疫情並沒有變得比較差，但從防疫角度來看，社區防疫會不會因為解除警戒而變得鬆懈，這也是要密切關注的問題。

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(中時 )