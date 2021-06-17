新冠肺炎疫情三級警戒，各攤商及店家生意受到極大影響，許多民眾也苦苦哀嚎，希望快點降級，回歸正常生活，對此高雄市長陳其邁則回應，必須連續6天全國確診數100人以下，才是降級的觀察指標，他認為未來2周到1個月是關鍵期，希望全民持續做好防疫工作。

雖然南部疫情逐漸趨緩，但全國仍處於三級防疫警戒的狀態，許多商家叫苦連天，認為高雄經濟層面的風險已經高過疫情風險，甚至直言「再這樣下去，可能還沒得病，就會先餓死！」，希望政府快點降級，讓大家可以回歸正常生活。

對此，陳其邁17日在防疫記者會上表示，自6月13日之後，全國確診個案數已經降到200以下，流行的曲線從5月22日的高峰期，有陸續往下遞減的趨勢，但若希望防疫降級，必須要連續6天全國確診個案100人以下，這樣才能有效控制社區傳播風險並降級，他認為未來2星期到1個月的期間是降級關鍵期。

陳其邁指出，目前雙北地區仍然處於社區流行階段，而現階段還不能排除南北移動所造成的群聚感染風險，所以降級的指標還是必須依照連續6天全國確診個案100人以下的規定執行，希望大家還是要做好相關防疫措施，至少在連6天100人以下確診的目標還沒達成前，都要非常小心謹慎。