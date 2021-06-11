近日傳出有部分診所濫開「在職證明」，讓許多人接種疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對有無列冊符合資格列冊做行政清查，有相關的司法單位也有在動作，近日就能清楚。

高端以免疫橋接取代三期為全球首創？陳時中認了
直播國產疫苗EUA審查？陳時中：國際上沒人這樣做
#在職證明 #列冊 #清查 #打疫苗 #陳時中