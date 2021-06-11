憑在職證明就能打疫苗？ 陳時中：清查中 14:242021/06/11 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 憑在職證明就能打疫苗？陳時中表示，目前清查中。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出有部分診所濫開「在職證明」，讓許多人接種疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對有無列冊符合資格列冊做行政清查，有相關的司法單位也有在動作，近日就能清楚。 高端以免疫橋接取代三期為全球首創？陳時中認了 直播國產疫苗EUA審查？陳時中：國際上沒人這樣做 #在職證明 #列冊 #清查 #打疫苗 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒到10月？陳時中：社區若控制住不見得要到那時候 12:512021/06/11 生活 疫苗之亂誰的錯？ 趙少康怒轟：陳時中無能 08:122021/06/11 政治 王麗莎快評》陳時中還睡得著嗎 10:352021/06/11 快評 高虹安質詢「有人不喜歡」台灣代工AZ是誰 陳時中爆氣了 11:262021/06/11 政治 國產疫苗面臨信心危機 陳時中：打疫苗這件事不強迫的 12:202021/06/11 政治 陳時中為何拒絕代工AZ 黃子哲懷疑護航國產疫苗 10:012021/06/11 政治 黃子哲》陳時中拒絕AZ代工生產的原因 09:042021/06/11 政治 特權打疫苗遭爆「綠友軍」比敵軍多 鄉民秒懂：難怪陳時中軟了 08:562021/06/11 政治 魔術師陳日昇接種13價疫苗 曝施打後身體狀況 11:092021/06/11 娛樂 林俊憲追問何時可解除三級 陳時中給答案 14:512021/06/11 政治 直播》死亡24人！今再增286例本土確診 陳時中：提高警覺 13:412021/06/11 生活 生活熱門新聞 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 高雄確診婦口罩廠打工 成品危險？衛生局回應 - 生活 首例！打AZ疫苗後死亡 莫德納不良反應 進加護病房 - 生活 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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