高端新冠肺炎疫苗二期臨床試驗解盲成功，未來三期試驗將以「免疫橋接」方式進行，對此，民眾黨立委高虹安今在立院質詢衛福部長陳時中，表示世上有沒有其他國家以免疫橋接取代三期，來取得EUA（緊急使用授權）？陳時中表示，「對，現在還沒有這樣子被通過的」。

高虹安今（11日）在立院質詢陳時中表示，現在政府搶購疫苗看起來短時間不會有太大成效，只能轉向國產和代工部分，看能不能提升疫苗覆蓋率，針對國產疫苗部分，高虹安稱，國產疫苗採用重組蛋白，基本上安全性較好，但不代表有效，因此全民會希望食藥署能站在人民的立場來把關，但很遺憾看到食藥署昨天公布的結果，對於保護力方面，食藥署稱參考美國FDA的EUA標準指引，但是卻沒看其引用保護力達50%的效力保證（WHO標準亦同）的內容，「如果你們是參考（美國）FDA，那抄要抄全部嘛，那怎麼50%的保護力沒有看到」？

對此，陳時中表示，會由專家用科學的資料作研判；此時高虹安再追問，既然要用科學資料研判，那她要問，要怎麼保證國產疫苗可以達到保護力50%，陳時中還是回應，相關的審查會會依照科學的資料來做研判。高虹安對這答案不滿意，以考試為例子表示，「考試的時候，會分為出考題，另外一個部分是老師改考卷，所以出考題的部分，看起來就沒有在標準裡面嗎？那審查委員怎能按照標準來做審查」？

陳時中回應，「出考題有根據美國FDA的EUA標準的需求，那看我們的需求怎麼樣，當然要把考卷訂到100分、101分也不是不行，還是要看審查委員會的決定」。聽完陳時中回應，高虹安直言，總統蔡英文在5月19日的談話中有提醒，疫苗通過國際標準是很重要的，所以，看到三期以免疫橋接來取代，她要請問陳時中，這是全球首創嗎？有沒有其他國家是用免疫橋接取代三期？

陳時中回答，「其他國家有沒有在進行中，我沒辦法完全了解，目前以這樣方式來通過，我手上沒有得到這樣資料，但WHO裡面有一直討論。」高虹安反問，有討論並不代表有做，也不代表其他國家是用免疫橋接取代三期不做，就可發給EUA，陳時中表示，「對，現在還沒有這樣子被通過的」。

陳時中出席立院財政聯席會報告並備質詢。（高虹安質詢從01:07:00）

(中時新聞網)