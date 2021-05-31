蘋果近期公布去年度前200大全球供應鏈名單，石英元件廠—晶技(3042)擺脫之前未擠進前200大後再次入列，由於第2季逢蘋果新舊機種交替，且近期大陸智慧型手機銷售受印度疫情影響不小，晶技預估5月及6月營收較為平緩，但仍會比第1季好，下半年因進入傳統旺季，業績可望比上半年好。

晶技身為蘋果供應商多年，因石英元件產值低，要成為蘋果全球供應鏈前200大並不容易，之前曾擠入，但隨後又掉出排名，不過受惠5G、WiFi 6及車用相關新興應用激增，晶技業績自去年展現強勁成長力道，再度重回蘋果前200大供應商。

5G手機換機潮顯現，且WiFi 6及車用新興應用高度成長，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化趨勢，高技術門檻讓可供應商廠商銳減，晶技挾技術優勢，成為高階石英元件需求起飛受惠者。

晶技自結4月合併營收為15.92億元，月增39.9%，年成長84%，稅前盈餘為3.77億元，月增36.5%，年成長201.7%，單月每股稅前盈餘為1.22元；累計前4月合併營業收入為49.03億元，年成長62.5%，稅前盈餘為11.15億元，年成長160.5%，每股稅前盈餘為3.6元。

近期印度新冠肺炎疫情影響大陸智慧型手機銷售，且第2季為傳統淡季，加上蘋果新舊機交替，晶技預估，5月及6月營收較為平緩，不過第2季可望優於第1季，再創單季歷史新高。

不過隨著蘋果新機拉貨潮即將在第3季啟動，且部分訂單能見度因客戶改下長單已達第4季，長單涵蓋2520、2016、1612及大顆的3225等型號產品，晶技樂觀預期，下半年業績仍會比上半年好。

晶技自去年加速啟動擴產，新設備目前在裝機試產中，預計今年7月到8月可增加月產能30KK，加上下半年到位的新設備將於年底再增加月產能30KK，今年晶技將增加月產能60KK，年底時總產能將達470KK。

(時報資訊)