A股上市的大陸鋰電池龍頭寧德時代31日股價漲逾6％，市值首次突破人民幣（下同）一兆元，成為創業板首家兆級市值公司。

截至下午2時47分，寧德時代報434.19元，漲幅為6％，市值達1.01兆元，成交額為82.45億元。

澎湃新聞引述寧德時代董事長曾毓群23日在公司股東大會上表示，寧德時代將於2021年7月釋出鈉離子電池。目前，寧德時代7個生產基地新增產能規劃超500GW，相應的設備投資超千億元。值得注意的是，寧德時代於6月10日將有9.524億首發原股東限售股份解禁。

目前全球動力電池龍頭競爭格局清晰，大陸有寧德時代和比亞迪，他國電池廠商主要有松下、LG、三星和Northvolt等。截至2020年底，6家巨頭廠商合計產能約312GW，規劃產能至2023年將增加至1,253GW，未來四年增幅達4倍以上，預計對應的新增設備投資額合計為3,000億元，設備商稀缺性將逐步顯現。

於2011年成立的寧德時代是新能源領域龍頭企業之一，核心技術為動力和儲能電池領域，包括材料、電池系統、電池回收二次利用等全產業鏈研發及製造能力，主營業務CATL專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統研發、生產和銷售等。

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