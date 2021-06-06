日前貴州茅台官方微博發文指出，茅台基金公司參與京東物流的上市錨定份額認購。再透過天眼查App資料顯示，2017年至今，茅台基金公司參與8次公開投資事件，其中5家與大消費相關，凸顯「實體＋金融」雙輪驅動是茅台近年來的核心戰略。正在下一盤「金融棋」。

盤古智庫高級研究員江瀚說，由於金融板塊本身的盈利較高，疊加監管政策較為嚴格，投資風險相對較低，所以不僅是貴州茅台，像雅戈爾這樣的傳統企業也青睞金融投資。

他表示，這樣的戰略投資能幫助貴州茅台儘快形成自己的優勢，同時也能在短時間內形成一定程度的風險規避。對貴州茅台既可實現投資的保值增值，也可有效避免資產的流失、一舉兩得。

此外，茅台建信基金投資的其他消費企業也正處於上市進程中，比如中國鹽業IPO近期被中鹽集團提上議程，白家食品則處於創業板IPO輔導階段。

據《證券日報》引述前瞻產業研究院發佈的資料顯示，2021年第1季，消費行業共發生137起投融資事件，其中融資金額達到千萬元級人民幣的事件共有47起，億元級以上的共有37起，其中食品飲料、個護美妝最為熱門。

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(旺報 )