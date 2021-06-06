全國疫情3級警戒，外出時應全程配戴口罩且全國餐飲一律外帶，中央放寬工地施工人員或食品外送員等戶外工作者，可暫取口罩吃飯，仍要保持社交距離與阻隔設備；台中市政府目前推動，民間企業在工地旁搭棚讓勞工不但能暫脫口罩好好用餐，還營造用餐舒適的環境。

台中市長盧秀燕說，關心勞工朋友中午休息用餐環境，特別要求市府各單位有施工處所或營造工程，務必要讓勞工有休息吃午飯的環境。因此建設局和水利局等有工程施作單位，今年就安排施工的勞工在工務所內或者是在施工車輛內用餐，而不要再蹲在工地旁用餐，打造友善工作環境。

台中市都發局指出，常在建築工地或工程處看到勞工朋友在大太陽底下，蹲在馬路旁吃便當，伴隨車子行走的揚麈及飛砂佐餐，相當辛苦，因此在工務所或工地旁另外搭棚用餐，讓勞工朋友能有個舒適的用餐休息環境，工作起來士氣更高昂，心情也更愉快。

市長盧秀燕表示，台中市是友善的城市也是經濟發展極為鼎盛的城市，民間興建的大樓或者是市府的綠美圖、會展中心等都在施工中，呼籲所有施工單位，都能夠友善對待勞工朋友，打造用餐良好環境，讓勞工朋友們感受到尊重。

(中時 )