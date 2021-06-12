疫情重創餐飲業，繼高雄市媒合計程車幫餐廳外送服務，台北市鬆綁法令讓計程車可以外送；台中市則是在12日宣布推出推出「挺餐飲 、享美食」防疫新生活運動，在網站整合上百家餐飲外送資訊，供消費者參考。

台中市長盧秀燕在台中市疫情指揮中心線上記者會中宣布經發局將推出這項服務，她強調，防疫期間在家用餐頻率提高，許多家庭煮婦、煮夫們都煮到不知道要準備什麼了，為讓家庭成員可享用便利又美味的餐點，這次市府整合上百家餐飲業者推出防疫便當，不僅菜色多樣，更有好康折扣、套餐加碼等優惠，且最大的好處是1人1份，連火鍋都推出個人鍋，符合防疫期間家人不共食原則。

台中市政府經濟發展局說明，市府公布餐廳及飯店業者禁止內用，也呼籲民眾少外出，業者紛紛改變經營模式，主推外送、外帶服務，對此，市府整合推出上百家餐廳飯店大廚料理，包含中式、日式、粵式、南洋、法式等，更升級推薦台中人最愛的色香味俱全火鍋、燒肉組合。

而為讓市民一鍵即可搜尋各類便當美食及優惠，市府整合上百家飯店、餐廳料理名單，民眾可透過經發局官網參考那些餐廳有優惠，也歡迎台中各餐飲業者加入經發局的活動，讓美食菜單不斷擴大，給市民更多元的選擇。