受到疫情的影響、世界各地許多原本坐在辦公室裡人們開始了遠距工作。微軟相信混合辦公將更趨普及而成為新常態，企業領導者們必須重新定義組織架構，建立一個人員 (People)、場域 (Places)、以及流程 (Processes) 上的嶄新工作模式。微軟全新發表混合辦公的未來會談，作為企業參考的指南，宣佈 Microsoft Teams 諸多全新功能，包括 Microsoft Teams 會議室、Fluid，幫助組織及員工更好的執行混合辦公，並在 Microsoft Teams 上打造了整合性員工體驗平台「Microsoft Viva」，幫助組織成員找到管理時間、在工作流程中保持身心健康的方法。

為提供更優質的遠距會議體驗，微軟宣布強化Microsoft Teams 會議室介面，為會議中每位與會者打造無隔閡且富有互動性的體驗。在今年內，微軟將在 Microsoft Teams 會議室中推出前排 (front row) 介面，其為更加沈浸式的會議室配置，讓與會者之間的互動更加自然、如親臨現場，拉近會議室內的與會者與遠端參與者之間的距離，提升遠端參與者在會議中的參與感。

Microsoft Teams 介面升級，打造無隔閡且富有互動性的會議體驗。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

同時，Teams 會議室將使用全新介面配置 (new video layouts) 來延展畫面空間——當沒有共享內容時，畫面將分散在多個顯示裝置上，畫面空間變大使得遠距參與者們在視覺上的存在感增強，呈現更加貼近真實的樣貌。陸續將新增更多功能在 Microsoft Teams 會議室，包括即時互動 (live reactions)、 焦點精選 (spotlight)，及使用經典畫面配置時可釘選多個串流影像 (pin multiple video streams) 與使用 對話泡泡框 (chat bubble) 使遠距參與者能夠獲得均等關注。

除了畫面之外，為了讓與會者清楚辨識在會議中發言的人，專為 Microsoft Teams 會議室設計的 Teams 智慧語音裝置，使用微軟的語音辨識技術來識別會議室內的人，並將名稱記載於會議逐字稿上，參與者便能專注在對談上而不是埋頭筆記，而未能與會者也能夠在會議結束後查看談話記錄。

同時，微軟也發表 Teams 會議室中全新的 Surface Hub 會議平台體驗。Surface Hub 專為團隊會議以及共同發想而設計，新一代的 Surface Hub 會議平台具備更多會議功能及操作控制——包括現代化的會議階段、 共聚模式 (Together Mode) 場景，以及 PowerPoint Live 功能為每一位與會者打造共享空間以進行協作，經由簡報翻譯讓與會者能夠使用其所選擇的語言觀看簡報，全新的畫筆 (inking) 體驗讓使用者可在簡報時進行加註，或使用虛擬雷射筆吸引大家的注意力等。如今 PowerPoint Live 及動態視窗 (Dynamic view) 可在行動裝置上使用，iOS 上已經可以自訂背景，而 Android 上也即將推出此功能。

微軟於今年三月公佈的工作趨勢指數 (Work Trend Index) 報告指出，與過去一年相比，Microsoft Teams 的使用者平均每人每週多傳送了 45％ 的聊天訊息，每週會議時間增加了 148%。然而，效率提升也伴隨更容易感到「會議疲勞」(meeting fatigue) 與「數位超載」(digital overload) ，當混合辦公成為趨勢，員工身心健康受到新的挑戰，企業不可忽視。因此，微軟在 Microsoft Teams 上打造了整合性員工體驗平台Microsoft Viva，其中的 Viva Insights 將提供來自 Headspace 中一系列縝密安排的引導冥想與內觀練習，幫助使用者踏實地開始每一天、在大型的簡報之前放鬆，或者在一天的工作結束時脫離工作狀態。

Microsoft 帶來 Viva Insights，關注混合辦公下員工的身心健康，提供適當的休息與放鬆時光。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

以 Viva Insights 原有的每日專注時間排程功能為基礎，微軟也將推出全新專注模式 (Focus Mode)。員工可透過關閉 Microsoft Teams 的通知讓專心工作時不受打擾，並使用 Headspace 的專注音樂及計時器來排定規律休息時間。另外，遠端工作消弭了工作與生活在空間上的分界，導致非工作時間的談話增加，無時無刻都處在工作狀態的感覺隨之而來。微軟希望幫助使用者達到工作與生活的平衡，並保障員工個人的時間。Viva Insights 也將推出設定勿擾模式 (Quiet Time) 功能，在非工作時間關閉 Outlook 與 Teams 的通知，讓員工依照個人的想法劃分工作與休息時間，行動版的使用者也將可使用此功能。

Microsoft Teams 新增 Fluid ——為一系列針對 Teams、OneNote 及 Outlook 等程式中擴充的更多功能組合，讓 Teams 及 Office 應用程式間的同步與非同步協作變得更直覺、更流暢。例如讓組織成員更加方便地在 Teams 會議中共同創建議程、加註筆記及分派任務，並在需要時隨時查看重要內容；也可透過電子郵件或行事曆與 Outlook 協同運用，使得跨應用程式地管理議程、筆記與任務變得更簡單。

Microsoft Teams 新增更多 Fluid 擴充功能，讓 Teams 及 Office 間的協作更直覺流暢。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

面對疫情帶起的混合辦公需求，微軟除了透過先前推出「與台灣，再一起」平台引領企業佈局混合辦公模式、提升企業韌性之外，更致力於為企業組織中的每一個人提供不受時間、地點限制的辦公體驗，幫助人們在工作上達到最佳狀態，達到工作與身心的平衡。