由雀巢控制的高檔咖啡子公司Nespresso表示，雖然阿拉伯咖啡豆的基準價格大幅上漲，但公司還沒有提高膠囊咖啡價格，他們選擇等待，看看價格的上漲趨勢是否會隨著時間的推移而持續。

Nespresso北美執行長Alfonso Gonzales Loeschen周三表示，公司迄今已經吸收了價格上漲的影響，而沒有將更高的成本轉嫁給消費者，可能會等到市場走向更加清楚為止。

本月稍早的時候，洲際交易所的阿拉伯咖啡基準價格創下2016年11月以來的最高水準，主因為咖啡豆主要種植國巴西的產量減少，供應鏈中斷。

作為頂級咖啡商，Nespresso通常會向世界各地的咖啡種植者支付比紐約期貨高得多的溢價，作為保證最佳咖啡供應的一種方式。

Loeschen指出，在疫情期間，直接面對消費者的直銷金額增加20%，迫使該公司調整業務，以適應線上銷售和物流需求的增長。雖然目前Nespresso精品咖啡店再次開張，而對辦公室的銷售卻成長很慢，目前似乎只有約20%的員工回到辦公室，許多人仍混合居家和辨公室辦公。Loeschen認為該銷售管道要到2022年才會回到疫情前水準。