DIGITIMES Research最新報告顯示，目前全球電動車滲透率不到5%，預估至2025年滲透率將達到12%，規模超過7.5兆；2030年滲透率更將達30%，在電池成本持下降的情況下，預估2022~2024年鋰電池成本將來到100美元甜蜜點，電動車價格將更親民，行業可望迎來黃金增長期，商機噴發可望帶動相關概念基金後續表現。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，電動車產業如今正步入黃金時代，受惠於諸如電池技術改善、監管激勵措施和稅收減免，以及更平價電動車型推出等利多因素，創造出了一場需求的完美風暴。根據EV-Volum統計，2020年全球電動車銷量突破300萬輛關卡，邁入新的里程碑，並預期2021年電動車銷量仍將大幅成長45%。

近期除觀察到美國政府對於電動車的支持之外，歐洲亦積極計劃提高電動車電池產能。目前全球電動車的電池生產，仍集中在中國、日本和南韓等幾個主要國家，隨電動車需求升溫，歐洲也開始計畫提升當地電池產能，以減少歐洲車廠對亞洲電池業者的依賴。根據歐洲運輸環境聯合會(Transport & Environment)的報告顯示，歐洲計畫耗資400億歐元建設38座電池工廠，預估完工後的年產量為1000GWh。預估能在2029-2030年達到年產量1000GWh，能提供1670萬輛純電動車使用。

而美國總統拜登6/24釋出基建案協商的好消息，規模近6000億美元的基礎建設框架協議，新框架是將花費150億美元用於建設電動車充電站，為全美數千輛校車和公車供電，電動車基礎設施將撥款75億美元，電動巴士、公車投資資金75億美元，都將進一步支撐電動車產業發展。