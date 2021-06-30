台糖宏都拉斯小農咖啡3年前上市，背後的故事更藏蘊著大大愛心。就在宏都拉斯當地時間6月25日上午10時（台灣時間26日凌晨0時），台糖與國際非營利組織IMPCT在宏國合作興建的第2所學校「Las Delicias」中學宣布啟用，以小農咖啡翻轉完成學童升學夢想。

民國2017年底台糖以合理價格，直接向宏國小農購買咖啡豆，不僅減少中間商對小農的剝削，台糖亦與國際社會企業IMPCT合作，將咖啡貿易的部分收入直接回饋到產地，協助當地興建學校，以實質幫助宏國的偏鄉小農與學校。所以台糖強調，「台糖宏都拉斯高地小農咖啡是一杯有理念故事的咖啡。」

台糖表示，宏都拉斯因地形崎嶇，資源有限，偏鄉地區的孩童如要接受中學教育，平均要耗費4小時才能抵達鄰近的學校，且多數家庭也因經濟能力有限，學童不得不中斷學習。

為協助宏國提升偏鄉地區的教育程度，台糖便與IMPCT合作，以公平咖啡貿易協助當地興建中學，日前啟用的「Las Delicias」中學即是當地社區的第1所中學，主要提供銜接小學畢業至大學入學前的5年課程，並透過「社區領導青年發展計畫」的學程，引導學生學以致用，協助改善及解決社區的種種問題，以提升當地的生活水平。

台糖指出，Las Delicias是台糖與IMPCT在宏都拉斯偏鄉地區興建的第2所學校，第1所「Los Izotes」中學已於民國2018年8月啟用；近期還有第3所學校即將啟用。這3所學校每間學生人數大約是20至30人，年齡介於12至18歲，個個都是翻轉當地社區的希望。