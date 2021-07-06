缺農業與環工人才 台糖博士級招考起薪60K 16:222021/07/06 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為強化農業與環工研發人才，台糖11月再度招募博士級研究人才，圖為台糖研究所。(圖：取自台糖通訊) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為強化農業與環工研發人才，台糖宣布110年度再度招募博士研究人才3名，起薪跟去年一樣有60K。簡章本月下旬上網公告，11月13日舉行初試。 台糖博士級本次甄試有農業技術類、環境工程類及農業化學類3種，每類招募1人，總計3人。報名期間為110年9月13日至9月30日，甄試分初（筆）試及複試（專題簡報及口試）兩階段辦理。 台糖博士級研究人員並非每年招考，去年也是徵求3人，但是只有動物科學技術及農業化學有招到人，智慧農業因為屬較新式項目，名額後來懸缺。 彰化11處批發市場 2160人全面造冊開打 餐飲業受創勝去年 業者紛自救 #農業 #台糖 #博士級 #環工 #起薪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南市暑期輔導傾向視訊上課 家長反應學習效果差 12:232021/07/05 生活 紓困聲量 台中最快 新北第一 15:022021/07/06 生活 中市1235人受疫情衝擊放無薪假 恐再增3成 12:522021/07/05 生活 永豐加速數位轉型 50項業務一平台搞定 14:532021/07/06 財經 疫情衝擊 中市1235人無薪假 恐再增3成 04:102021/07/06 地方新聞 阻斷市場感染風險 雲林運雞業者施打疫苗 20:452021/07/05 生活 疫情延燒！六都拼紓困網路聲量出爐 台中市紓困跑最快 09:562021/07/06 生活 挑電競筆電 居家Fun電 04:102021/07/05 時尚消費 彰化果菜市場疫苗開打傳搶打亂象 承租人非實際攤商仍登記 15:072021/07/05 生活 疫苗預約系統金馬澎離島開放試行 四階段流程帶你看明白 10:442021/07/06 科技 智造咖競技場 創意科技解決問題 04:102021/07/05 地方新聞 財經熱門新聞 東元父子23日決戰 黃茂雄陣營拿下62％支持 - 財經 - 工商 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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