為強化農業與環工研發人才，台糖宣布110年度再度招募博士研究人才3名，起薪跟去年一樣有60K。簡章本月下旬上網公告，11月13日舉行初試。

台糖博士級本次甄試有農業技術類、環境工程類及農業化學類3種，每類招募1人，總計3人。報名期間為110年9月13日至9月30日，甄試分初（筆）試及複試（專題簡報及口試）兩階段辦理。

台糖博士級研究人員並非每年招考，去年也是徵求3人，但是只有動物科學技術及農業化學有招到人，智慧農業因為屬較新式項目，名額後來懸缺。