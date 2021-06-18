全台疫情三級警戒致使餐廳內用停擺，嚴重衝擊連鎖餐飲業。漢來美食(1268)對此除推出外帶便當，亦快速啟動電商宅美食小組強化產品陣容自救，在1個月內迅速研發10多種冷凍熟食產品，推出後首波優惠預購告捷、迄今業績已達1千萬元，為衰退業績稍稍止血。

以宴會及自助餐廳「漢來海港」為主力的漢來美食，受內用服務停擺衝擊，2021年5月自結合併營收1.71億元，月減40.39％、年減23.8％，降至近13月低點。累計前5月合併營收14.85億元、仍年增26.1％，為同期第三高。

國內疫情自5月中爆發迄今，所有民生相關產業均受影響，餐飲禁止內用政策無疑對餐飲業造成一大重擊。全台擁有45家餐廳的漢來美食雖快速推出外帶便當銷售，但禁止內用缺口大，仍難以補足業績缺口，在獲得政府紓困4.0補助前，已紛紛想盡辦法轉型自救。

漢來美食因應疫情帶動的「宅經濟」商機，去年已推出乾拌麵「來拌麵」及數款冷凍熟食產品。今年因應疫情急遽升溫衝擊，快速啟動電商宅美食小組，由2位中、西餐品牌長共同領軍，研發更多方便復熱的冷凍熟食產品應戰。

漢來美食指出，此次動員旗下所有中、西餐及蔬食廚師團隊，與中央廚房共同生產製作，口味開發鎖定餐廳內顧客必點的經典菜色、能增強體力的健康營養湯品，製成方便的冷凍調理包，強化冷凍宅美食系列產品陣容。

漢來美食僅歷時1個月便研發出10多款冷凍熟食產品，包括小巧精緻的港點、費時熬煮的湯品、作工講究的經典手路菜等，可滿足單身或小家庭等各類族群需求。推出後市場反應良好，首波優惠預購業績已達1千萬元，為營運增添新動能，有助業績衰退稍稍止血。