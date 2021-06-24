馬來西亞疫情衝擊、原料鉀肥價格上漲壓縮利潤，全宇-KY(4148)2021年首季業績差強人意，第2季雖有遞延訂單出貨，不過，因原料鉀肥價格進一步上漲恐將造成營益率持續下滑，獲利雖能較首季回升，但仍將不如2020年的第2季。

全宇2021的營運狀況隨馬來西亞的新冠疫情而波動，出貨恐一再遞延，由於2021年5月當地迎來迄今為止最嚴重的新冠疫情(第三波)影響，持續上漲的鉀肥價格亦增加接標案的難度，2022下半年的訂單形還不是很明朗，能轉嫁成本的比例也值得留意觀察。

馬來西亞在2021年1~2月第二波新冠疫情衝高，導致全宇出貨遞延，到了3月時疫情短暫減緩時才逐漸才恢復正常出貨，衝擊到首季的業績表現。4月疫情短暫趨緩下全宇出貨恢復正常，營收衝高，不過，5月為齋戒月，又逢馬來西亞第三波新冠疫情衝高，政府祭出更嚴厲的封鎖措施，若6月疫情能壓下，今年上半年該出的訂單將有機會如期出完。

全宇與葡萄王(1707)合作，在馬來西亞地區銷售保健食品，此為葡萄王拓展馬來西亞直銷的一環，藉由全宇有當地的人脈來進展，目前仍在耕耘期，預期2022年也將有較明顯的營收貢獻。