近日，波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭和匈牙利四國外長訪華，有媒體認為這標誌著中歐關係出現和解跡象。中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上介紹歐洲四國外長訪華成果時呼籲，面對後疫情時期更加複雜多樣的全球性挑戰，中歐作為全面戰略夥伴，更應從大局和長遠著眼，加強協調合作，共同維護和踐行真正的多邊主義，切實改進完善全球治理，共同構建人類命運共同體。

汪文斌表示，應王毅國務委員兼外長邀請，波蘭外長拉烏、塞爾維亞外長塞拉科維奇、愛爾蘭外交與國防部長科文尼、匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多今日訪華。雙方除了就雙邊關係和務實合作深入交換看法之外，還就中歐關係、中國中東歐國家合作進行了深入探討。

王毅表示，中歐合作歷經幾十年風雨考驗，具有強大的韌性和潛力，符合時代發展的進步方向。作為多極世界中的重要兩極，中歐之間沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，有的只是巨大的合作需求。中歐之間應當堅持全面戰略夥伴的定位，對話合作的發展方向，相互尊重、求同存異的原則，以及維護世界和平穩定、促進共同發展繁榮的重大責任。

王毅指出，中國同中東歐國家的合作，既有雙邊關係的原動力，再加上中歐合作、中國-中東歐合作一並推進，三個引擎協同發力，旨在促進中國國家加快發展，促進歐洲一體化進程，促進中歐關係獲得新的動力。

中國和上述四國外長都認為，中歐有高度互補的發展優勢，有長期積累的合作基礎，有同樣迫切的恢復增長需求，理應團結互助，優勢互補，在早日戰勝疫情的基礎上，深化發展戰略對接，促進產業鏈供應鏈融通，推動務實合作，保持發展勢頭。

汪文斌表示，當前中歐關係出現的一些困難值得重視。正確的做法應是在尊重基本事實的前提下，開展建設性的對話，增進相互瞭解，消除疑慮誤解，不斷擴大共識，聚焦互利合作，推動中歐關係實現健康穩定的發展。

汪文斌指出，面對後疫情時期更加複雜多樣的全球性挑戰，中歐作為全面戰略夥伴，更應從大局和長遠著眼，加強協調合作，共同維護和踐行真正的多邊主義，切實改進完善全球治理，共同構建人類命運共同體。

汪文斌表示，中方願與歐洲繼續交流對話，增進理解信任，共同促進雙方合作目標，更好服務於中歐各自發展和人民福祉。

(中時 )