俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，希望本月中旬他與美國總統拜登舉行首次高峰會時，能改善兩國之間受創甚深的關係。

蒲亭與拜登將於16日在瑞士日內瓦會面。兩國關係正處於多年來最大危機，彼此在一連串議題上對立，包括駭客攻擊的指控、人權和干預選舉的質疑等。

蒲亭在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）會議中說：「我們必須找到方法，讓關係正常化。」他還表示，俄美關係正處於「低點」。

蒲亭稍晚也對俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）說，他不預期在日內瓦會有任何突破，但這是討論共同利益議題的好機會，「我期待有正面結果」。

蒲亭與拜登曾於2011年見面，當時拜登為美國副總統，蒲亭為俄國總理。

蒲亭說，他記得那次會面，他讚揚78歲的拜登是「經驗老道」且「謹慎」的政治家。

拜登自今年1月就任總統以來，一直對俄羅斯加強施壓，還曾把蒲亭比為「劊子手」，為此飽受莫斯科的強烈批評。

(中央社)