美軍參謀首長聯席會議主席密利今天在聯邦參議院作證說，中國正以「令人極為憂心且持續的速度」增強軍事能力，警告和平與全球穩定恐面臨更大威脅。

路透社報導，陸軍上將密利（Mark Milley）向參院軍事委員會表示：「我們必須確保我們維持競爭及技術上的優勢。」

多年來，美國一直將對抗中國作為國安政策的核心，美中兩國為了台灣、人權及中國在南海爭議海域的軍事活動爭執不休。

民主黨籍美國總統拜登提出7150億美元國防預算要求，雖然共和黨認為不夠，但國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，他相信這筆預算足以對付「日益獨斷」的中國帶來的挑戰。

奧斯汀在參院軍事委員會針對2022財政年度國防授權要求舉行的聽證會上表示：「提出這筆預算要求，是因為我們體認到競爭對手持續增進能力，尤其是中國。我們必須更勝一籌，才能在面對全球各地衝突時，維持可靠的嚇阻力。」

美國2022財政年度將於今年10月1日開始。政府這次提出的預算要求比本年度的7040億美元多1.6%，但經通貨膨脹調整後，實際減少約0.4%。

拜登政府正開始充實對中國政策。奧斯汀昨天下達一道重新調整美國軍事的指令，好讓美國更有能力與中國競爭。

(中央社)