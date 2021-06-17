台海局勢越來越緊張，國際上更加重視台海的和平與穩定，國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤認為，當前習近平仍以「促進兩岸融合追求兩岸和平統一」作為其對台政策主軸之主要考量，換言之，習近平無意武統台灣。

馬振坤說，習近平在2019年元旦提出之「告台灣同胞書40周年」講話即明白指出「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，「有利於統一後台灣長治久安」。這顯示習近平深知，若以武力統一台灣，將會是製造一個長期存在反抗中共統治勢力的動盪之地。因此習近平才會在當前兩岸關係不睦之際，仍然堅持以促進兩岸融合之方式。

馬振坤指出，中共「全國台灣研究會」會長汪毅夫去年在蔡英文總統順利連任，導致大陸內部出現和統無望只能寄望武統的聲浪高漲之際，公開說出不得妄議中央對台大政方針之語，其實就是展現習近平不支持武統之態度。

馬振坤進一步指出，汪說出此語後，中共官媒、涉台機構與學者間再無出現武統言論，取而代之的是符合習近平對台政策之「以軍事手段遏制台獨」、「促進兩岸融合追求和平統一」的主張。同時中共官媒對於台美軍事合作問題，一改過去批判係台灣當局「以武拒統」之用語，改而宣稱是台灣企圖「以武謀獨」。

馬振坤表示，共軍實力縱然尚不足與美軍匹敵，但在對台軍事行動上，共軍可以憑藉陸基遠程火力和戰場情監偵能力，對美軍形成局部性之戰場地緣優勢，此優勢對美軍而言，則意味著愈接近台灣，其遭受共軍遠程火力打擊之威脅愈大。

他強調，對習近平而言，解決台灣問題並非單純之軍事問題，而是糾雜著中共內部政局穩定與政權維繫、中美對抗、民族復興等內外因素。中共領導人向以「大局」觀點作為決策之依托，當前習近平領導下的中國所處之大局是妥善處理中美關係、確保周邊安全環境和平穩定以延續國家發展戰略機遇期、以及追求在本世紀中實現中華民族偉大復興之中國夢。台灣問題在此大局中，並非迫切需處理之議題，只要台灣不逾越《反分裂國家法》明確劃設之紅線，便不會影響到中國所處之大局，對習近平來說，就沒有需要採取軍事手段武統台灣之動機。