根據富達國際的最新研究，亞洲地區平均有超過6成（66％）的受訪者表示疫情爆發促使他們意識到永續生活的重要性，且有6成（60％）表示疫情促使他們希望以更永續的方式進行投資或儲蓄。

此調查分析對象包括台灣、大陸、香港、日本、和新加坡等市場共約1萬名個人存戶和投資人。大多數受訪者對永續投資抱持正面態度，平均57％表示希望他們的金錢能為世界帶來正向改變，另外平均有63％受訪者同意，身為投資人，運用投資對社會環境的永續負起責任是重要的。

然而，許多受訪者也表示在實際執行上遇到不少障礙，例如沒有工具或資訊以進行永續儲蓄或投資（平均為46％），與年輕世代相比，年長一輩的受訪者尤其認同。

富達國際全球企業治理與永續投資主管陳振輝表示，很明顯地，民眾對於把金錢花在正向用途的渴望，與自問是否擁有足夠的知識和信心來實現永續儲蓄或投資之間，存在著一定差距。

在5個市場中，受訪者對ESG的認知有所不同，其中，大陸受訪者聽過ESG投資的比例最高（65％），且在接受問卷調查之前就知道可以投資於推廣ESG價值的企業比例也最高（72％）。相對於台灣的受訪者，僅38％聽過ESG投資、48％知道可以投資推動ESG價值的企業。

然而，關於永續投資對於企業影響的看法，台灣受訪者則相較其他地區更相信永續投資的力量，有60％台灣民眾認為ESG投資是能造成正向影響力的方式，且57％認為透過投資金額的移轉能改變企業推動ESG的行為。

富達國際台灣投資策略分析部副總經理林紹凱表示，隨著投資人意識的提升，ESG的議題將逐漸成為企業首要的任務，而不是可有可無。有遠見的公司將更重視永續經營，用心投資於員工福利、治理標準和環境績效等方面。此外，企業在ESG相關的揭露也將更為重要，因為越清楚的揭露將可能獲得更多ESG投資人的青睞，進而提升公司營運表現。